LPI-G: (LK GRZ) Kupferkabel von Baustelle entwendet (0056134/2026)
Greiz (ots)
Bad Köstritz. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.03.2026, 16:00 Uhr, bis zum 05.03.2026, 07:00 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in der Elsterstraße in Bad Köstritz. Hierzu beschädigten sie einen Maschendrahtzaun und gelangten auf das Gelände eines Elektrounternehmens. Anschließend entwendeten die Täter rund 250 Meter Kupferkabel von insgesamt fünf Generatoren. Der entstandene Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden am Zaun. Die Polizei Gera hat Ermittlungen eingeleitet. (DL)
