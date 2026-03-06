PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Kupferkabel von Baustelle entwendet (0056134/2026)

Greiz (ots)

Bad Köstritz. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.03.2026, 16:00 Uhr, bis zum 05.03.2026, 07:00 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in der Elsterstraße in Bad Köstritz. Hierzu beschädigten sie einen Maschendrahtzaun und gelangten auf das Gelände eines Elektrounternehmens. Anschließend entwendeten die Täter rund 250 Meter Kupferkabel von insgesamt fünf Generatoren. Der entstandene Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden am Zaun. Die Polizei Gera hat Ermittlungen eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 08:39

    LPI-G: (LK GRZ) Portmonee aus Handtasche entwendet (0056725/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstag, dem 05.03.2026, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:15 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Meinersdorfer Straße zu einem Diebstahl. Eine 68-jährige Geschädigte stellte beim Bezahlen an der Kasse fest, dass sich ihr Portmonee nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse mit ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:23

    LPI-G: (G) Ohne Versicherungsschutz unterwegs (0054999/2026)

    Gera (ots) - Gera. Beamte der Polizei Gera kontrollierten am Mittwochmorgen (04.03.2026) gegen 08:35 Uhr eine 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in der Thüringer Straße. Zuvor war den Polizisten aufgefallen, dass an dem Fahrzeug noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht war. Dessen Gültigkeit war bereits zum 28.02.2026 ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:18

    LPI-G: (LK ABG) Geldbörse aus Einkaufsbeutel gestohlen (0055733/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 04.03.2026 kam es zwischen 17:15 Uhr und 17:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Offenburger Allee zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine bislang unbekannte Person entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 66-jährigen Frau aus einem Beutel, der am Einkaufswagen hing. In der Folge wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren