LPI-G: (LK GRZ) Kupferkabel von Baustelle entwendet (0056134/2026)

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstag, dem 05.03.2026, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:15 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Meinersdorfer Straße zu einem Diebstahl. Eine 68-jährige Geschädigte stellte beim Bezahlen an der Kasse fest, dass sich ihr Portmonee nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse mit ...

mehr