Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit um eine Hecke eskaliert

Gera (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026 kam es am Lasurberg zu einem Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern aufgrund einer Hecke im Grenzbereich der Grundstücke. Nach einem verbalen Disput begannen beide Beteiligte sich gegenseitig mit Ästen des Grünschnittes zu schlagen. Die Situation konnte vor Ort durch die eingesetzten Beamten beruhigt und beide Parteien getrennt werden. Die Männer wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen beide Männer eingeleitet. <NR>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

