PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Versuchter Totschlag im Innenstadtbereich - Kriminalpolizei sucht Zeugen (0045544/2026)

Gera (ots)

Gera. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera zu dem Sachverhalt, bei dem zwei Männer am 22.02.2026 mit schweren Stichverletzungen am Bahnhof Gera festgestellt wurden, schreiten voran. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss es an dem Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 00:50 Uhr und 01:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden polnischen Staatsbürgern und mindestens einer weiteren Person im Bereich eines Abendlokals in der Humboldtstraße, Ecke Clara-Zetkin-Straße gekommen sein. Danach sind beide zum Hauptbahnhof gelaufen. Dort wurden sie durch eine Bahnmitarbeiterin festgestellt, welche die Rettung informierte. Die beiden Verletzten sind inzwischen außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen und Lokalbesucher, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Humboldtstraße bzw. Clara-Zetkin-Straße unterwegs waren. Diese werden gebeten sich über die Telefonnummer 0365 8234-1465 in der Dienststelle zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 08:44

    LPI-G: (G) Pkw fährt Radfahrerin an (0055984/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 05.03.2026 gegen 06:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Leibnizstraße / Joliot-Curie-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 47-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Schellingstraße mit der Absicht, nach links in die Leibnizstraße abzubiegen. Beim Abbiegen geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 41-jährigen Radfahrerin, die an der Kreuzung ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:41

    LPI-G: (LK GRZ) Kupferkabel von Baustelle entwendet (0056134/2026)

    Greiz (ots) - Bad Köstritz. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.03.2026, 16:00 Uhr, bis zum 05.03.2026, 07:00 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in der Elsterstraße in Bad Köstritz. Hierzu beschädigten sie einen Maschendrahtzaun und gelangten auf das Gelände eines Elektrounternehmens. Anschließend entwendeten die Täter rund 250 Meter Kupferkabel von insgesamt fünf Generatoren. Der entstandene ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:39

    LPI-G: (LK GRZ) Portmonee aus Handtasche entwendet (0056725/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstag, dem 05.03.2026, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:15 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Meinersdorfer Straße zu einem Diebstahl. Eine 68-jährige Geschädigte stellte beim Bezahlen an der Kasse fest, dass sich ihr Portmonee nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren