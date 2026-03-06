Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Versuchter Totschlag im Innenstadtbereich - Kriminalpolizei sucht Zeugen (0045544/2026)

Gera (ots)

Gera. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera zu dem Sachverhalt, bei dem zwei Männer am 22.02.2026 mit schweren Stichverletzungen am Bahnhof Gera festgestellt wurden, schreiten voran. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss es an dem Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 00:50 Uhr und 01:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden polnischen Staatsbürgern und mindestens einer weiteren Person im Bereich eines Abendlokals in der Humboldtstraße, Ecke Clara-Zetkin-Straße gekommen sein. Danach sind beide zum Hauptbahnhof gelaufen. Dort wurden sie durch eine Bahnmitarbeiterin festgestellt, welche die Rettung informierte. Die beiden Verletzten sind inzwischen außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen und Lokalbesucher, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Humboldtstraße bzw. Clara-Zetkin-Straße unterwegs waren. Diese werden gebeten sich über die Telefonnummer 0365 8234-1465 in der Dienststelle zu melden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell