Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Gera (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2026 wurde durch eine Streife der Polizei Gera gegen 01:30 Uhr ein Pkw in der Zeulsdorfer Straße festgestellt, welcher durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 42-jährige ukrainische Fahrzeugführer offenbar stark alkoholisiert war. Dieser war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. In der Folge wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde diesem das weitere Führen von Fahrzeugen untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

