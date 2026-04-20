Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußballfans in Erfurt angegriffen und bestohlen

Erfurt (ots)

Freitagabend (17.04.2026) kam es in der Erfurter Innenstadt zu mehreren Straftaten mit Fußballbezug. Eine etwa 20-köpfige Gruppe eines Fanclubs des FC Bayern München hatte sich zuvor in einem Restaurant am Domplatz getroffen und dabei entsprechende Fanartikel getragen. Gegen 20:50 Uhr begaben sich ein 50-Jähriger und sein Begleiter zu ihrem in einem Parkhaus abgestellten Auto. Ihnen folgten zwei polizeibekannte Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sowie mindestens vier weitere bislang unbekannte Täter. Als die beiden gerade losfahren wollten, wurde die Beifahrertür geöffnet und der 50-Jährige unvermittelt geschlagen. Gleichzeitig forderten die Täter die Herausgabe des getragenen Fußballtrikots. Zudem entwendeten sie vom Rücksitz eine Fanjacke sowie ein Portemonnaie samt Inhalt. Anschließend flüchteten die Täter. Der 50-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Wenig später kam es auf dem Domplatz zu einer weiteren Tat. Als ein 47-Jähriger gerade in ein Taxi einsteigen wollte, schlug ihm ein Unbekannter unvermittelt gegen den Hinterkopf. In der anschließenden Auseinandersetzung versuchte der Täter, dem Geschädigten einen Beutel mit diversen Fanartikeln zu entreißen. Drei weitere Unbekannte kamen hinzu, traten auf den Geschädigten ein und entwendeten schließlich den Beutel. Auch der 47-Jährige wurde verletzt. Im Zuge eines späteren Polizeieinsatzes in der Erfurter Innenstadt konnten die beiden 24 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen namentlich bekannt gemacht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter dem Umfeld des örtlichen Fußballvereins zuzuordnen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls dauern an. (DS)

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