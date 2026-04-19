Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand am Einfamilienhaus noch gut gegangen

Sömmerda (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda nach Kölleda in den Ortsteil Backleben zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Großmonraer Straße gerufen.

Aus ungeklärter Ursache geriet die ans Wohnhaus grenzende Werkstatt mit Heizraum in Brand. Diese stand bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei voll mit Qualm und es war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Hof zu entnehmen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbrechen des Feuers sowie ein Übergreifen auf das Wohnhaus und größerer Sachschaden knapp verhindert werden.

Die Hausbesitzer bemerkten das Feuer durch Zufall und konnten unverletzt das Gebäude verlassen.

Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen übernommen. (VS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell