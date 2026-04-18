Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Größer als gedacht

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Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 18.04.2026 gegen 14:45 Uhr verschätzte sich der 34jährige Fahrer eines Mercedes Benz Klein-Lkw bei den Abmessungen seines Gefährtes. Er befuhr zu Lieferzwecken den Parkplatz eines Einkaufszentrums im Erfurter Süden. Hierbei verkalkulierte er sich bei der Durchfahrtshöhe von 2,50m und touchierte den Balken der Höhenbegrenzung. Dadurch wurde die Konstruktion der Höhenbeschränkung im Fundament beschädigt und kippte leicht zur Seite. Die Durchfahrt unter dem Bogen ist aus Sicherheitsgründen vorerst gesperrt. Aufgrund von Größe und Gewicht der Konstruktion und damit einhergehendem erheblichen Reparaturaufwand wird der Schaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde am Dach beschädigt, der Schaden beträgt ca. 500 Euro. (MF)

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