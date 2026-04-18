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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, gegen 04:45 Uhr, kam es in einer Straßenbahn, welche in Richtung Wiesenhügel unterwegs war, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei 28-jährige Erfurter zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, wobei der Täter dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend wurde der Kopf des Geschädigten mehrfach gegen die Scheibe der Straßenbahn geschlagen. Der Geschädigte erlitt hierbei Verletzungen im Bereich des Hinterkopfes sowie der Nase und musste medizinisch versorgt werden. Der Täter hatte sich vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt, konnte jedoch durch den Geschädigten namentlich bekannt gemacht werden. Zudem waren beide kurz zuvor in einem anderen polizeilichen Sachverhalt in der Innenstadt beteiligt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.(DD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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