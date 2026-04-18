LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter-Fahrer unterwegs

Erfurt (ots) - Am 17.04.2026 kam es in der Altonaer Straße in Erfurt zu einem Diebstahl eines PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr einen in einer Garage abgestellten blauen Kleintransporter Ford Tourneo Custom mit dem amtlichen Kennzeichen "EF-FH111". An beiden Seiten befindet sich zudem der Schriftzug "FH Erfurt- wo studieren praktisch ...

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