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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter-Fahrer unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Samstagvormittag in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich des Ilversgehofener Platzes kontrollierten die Beamten gegen 10:30 Uhr einen 57-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm erreichte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,7 Promille. Damit war für ihn die Fahrt beendet. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ordnungsdwidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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