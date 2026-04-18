Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter-Fahrer unterwegs
Erfurt (ots)
Eine Streifenbesatzung ertappte am Samstagvormittag in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Im Bereich des Ilversgehofener Platzes kontrollierten die Beamten gegen 10:30 Uhr einen 57-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm erreichte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,7 Promille. Damit war für ihn die Fahrt beendet. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ordnungsdwidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)
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