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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl eines PKW - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am 17.04.2026 kam es in der Altonaer Straße in Erfurt zu einem Diebstahl eines PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr einen in einer Garage abgestellten blauen Kleintransporter Ford Tourneo Custom mit dem amtlichen Kennzeichen "EF-FH111". An beiden Seiten befindet sich zudem der Schriftzug "FH Erfurt- wo studieren praktisch ist". Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Altonaer Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum entwendeten PKW geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0094710/2026 bei der Polizeiinspektion Erfurt Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.(DD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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