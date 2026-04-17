Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einladung zum Pressegespräch: Vorstellung der PKS und Verkehrsunfallstatistik 2025 für die LPI Erfurt

Erfurt/Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

Die Landespolizeiinspektion Erfurt stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und die Verkehrsunfallstatistik für die Landeshauptstadt sowie den Landkreis Sömmerda vor und lädt dazu Medienvertreter zu einem Pressegespräch ein.

Wann: Mittwoch, 22.04.2026, 13:00 Uhr

Wo: Christian-Kittel-Straße 12, 99096 Erfurt

Interessierte Medienvertreter melden sich bitte telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle der LPI Erfurt an. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell