Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einladung zum Pressegespräch: Vorstellung der PKS und Verkehrsunfallstatistik 2025 für die LPI Erfurt
Erfurt/Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)
Die Landespolizeiinspektion Erfurt stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und die Verkehrsunfallstatistik für die Landeshauptstadt sowie den Landkreis Sömmerda vor und lädt dazu Medienvertreter zu einem Pressegespräch ein.
Wann: Mittwoch, 22.04.2026, 13:00 Uhr
Wo: Christian-Kittel-Straße 12, 99096 Erfurt
Interessierte Medienvertreter melden sich bitte telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle der LPI Erfurt an. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
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