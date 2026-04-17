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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Vereinsheim in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in Sömmerda ein. Zunächst begaben sich die Täter auf das Vereinsgelände. Dort brachen sie zwei Container auf. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe des Vereinsheims ein und gelangten so in das Gebäude. Ob daraus weiteres Beutegut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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