Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein Blick hinter die Kulissen: Schnuppertag bei der Sömmerdaer Polizei

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Sömmerda (ots)

Du interessierst Dich für den Polizeiberuf und willst wissen, wie der Alltag bei der Polizei wirklich aussieht? Dann nutze die Chance und sei am 24.04.2026 von 14:00 bis 16:00 Uhr beim Schnuppertag der Polizeiinspektion Sömmerda dabei!

Dich erwartet ein spannender Einblick in den Polizeiberuf. In einem Vortrag erfährst du alles Wichtige rund um Einstellung, Ausbildung und Karrierechancen bei der Thüringer Polizei. Anschließend erwartet dich ein spannender Rundgang durch unsere Dienststelle. Hier kannst Du einen Blick in die Gewahrsamszellen werfen, dem Funksprecher über die Schulter schauen und sogar in einem echten Streifenwagen Platz nehmen.

Für den Schnuppertag ist die Teilnehmerzahl begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Landespolizeiinspektion Erfurt unter https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/schnuppertage. (SO)

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