Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus

Lübbecke (ots)

(TB) Zu einem Einbruch in ein freistehendes Wohnhaus ist es im Zeitraum vom 21.03.2026 bis 24.03.2026 im Herzog-Wittekind-Weg gekommen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach, nutzen die Kriminellen die Abwesenheit der Bewohner und stiegen über eine Leiter durch ein aufgehebeltes Fenster im Obergeschoss.

Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke, um anschließend das Gebäude durch das Erdgeschoss zu verlassen. Welche Beute die Einbrecher machten, ist derzeit Aufgabe der Ermittlungen.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Herzog-Wittekind-Weg, Wasserbreite und Kahle-Wart-Weg werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

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