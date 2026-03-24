PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet in Polizeigewahrsam

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Durch eine aufmerksame Zeugin, die per Telefon die Polizeileitstelle informierte, erhielten die Gesetzeshüter am Montagmorgen Kenntnis von einer auffälligen Fahrweise eines Autofahrers.

Der Fahrer des Volkswagen fuhr gegen 07:45 Uhr auf der Weserstraße in Bad Oeynhausen in Schlangenlinien. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle einer alarmierten Streifenwagenbesatzung bestätigte sich der Verdacht, dass der 41-Jährige Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Zur Blutprobenentnahme wurde der Bad Oeynhauser zur hiesigen Wache gebracht. Gegen diese Maßnahme leistete er Widerstand, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in das Gewahrsam nach Minden überführt.

Nun muss er sich wegen einer Trunkenheit im Verkehr und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 13:50

    POL-MI: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Falschfahrerin - Polizei sucht Zeugen

    Porta Westfalica-Barkhausen (ots) - (DM) Auf der Bundesstraße 65 kam es am Montagmittag auf Höhe der Auffahrt zur B 61 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Mindenerin (60) befuhr mit ihrem Mercedes gegen 13:15 Uhr die B 65 auf der Fahrbahn in Richtung Bückeburg, als ihr plötzlich ein Fahrzeug ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 10:51

    POL-MI: Einbruch in Lagerhallen - Firmen-Lkw und Baumaschinen entwendet

    Hüllhorst (ots) - (DM) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in zwei Lagerhallen im Bereich "Am Ilex" eingebrochen und haben dabei unter anderem einen Firmen-Lkw sowie mehrere Bau- und Gartenmaschinen entwendet. Im ersten Fall verschafften sich die Täter in der Zeit von Sonntag, 09:30 Uhr bis Montag, 06:30 Uhr gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle eines ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 10:24

    POL-MI: Zwei Verletzte nach Kreuzungsunfall

    Rahden (ots) - (TB) Zu einem Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Montagmittag auf der Kreuzung Diepholzer Straße/ Auf der Masch/ Lampenort. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 39-Jähriger Stemweder mit einem Dacia die Straße Auf der Masch in Richtung Bundesstraße 239. Er beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Lampenort zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 46-Jähriger Opel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren