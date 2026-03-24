Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet in Polizeigewahrsam

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Durch eine aufmerksame Zeugin, die per Telefon die Polizeileitstelle informierte, erhielten die Gesetzeshüter am Montagmorgen Kenntnis von einer auffälligen Fahrweise eines Autofahrers.

Der Fahrer des Volkswagen fuhr gegen 07:45 Uhr auf der Weserstraße in Bad Oeynhausen in Schlangenlinien. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle einer alarmierten Streifenwagenbesatzung bestätigte sich der Verdacht, dass der 41-Jährige Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Zur Blutprobenentnahme wurde der Bad Oeynhauser zur hiesigen Wache gebracht. Gegen diese Maßnahme leistete er Widerstand, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in das Gewahrsam nach Minden überführt.

Nun muss er sich wegen einer Trunkenheit im Verkehr und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell