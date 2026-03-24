Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Kreuzungsunfall

Rahden (ots)

(TB) Zu einem Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Montagmittag auf der Kreuzung Diepholzer Straße/ Auf der Masch/ Lampenort. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 39-Jähriger Stemweder mit einem Dacia die Straße Auf der Masch in Richtung Bundesstraße 239. Er beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Lampenort zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 46-Jähriger Opel Fahrer die Diepholzer Straße in Richtung Espelkamp. Im Kreuzungsbereich kam es gegen 13:10 Uhr zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Nach ambulanter Behandlung konnte der Stemweder vor Ort vom Rettungsdienst entlassen werden. Währenddessen der Espelkamper nach der Unfallaufnahme mit einem Rettungswagen in ärztliche Behandlung gebracht wurde.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

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