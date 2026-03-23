Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit Verletztem in Ilse

Petershagen (ots)

(TB) Auf der Ilser Landstraße kollidierte am Freitagnachmittag ein Transporter mit einem Lastwagen. In Folge dessen verletzte sich ein Beteiligter leicht.

Demnach bog der 38-jährige Petershäger mit einem VW Transporter am Freitag gegen 15:45 Uhr vom Ilser Schmiedeweg nach links auf die Ilser Landstraße in Richtung Windheim. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier befuhr ein 43-jähriger Petershäger mit einer MAN Sattelzugmaschine und Muldenauflieger selbige Straße in Richtung Wiedensahl. So kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der LKW-Fahrer verblieb unverletzt.

Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen ins Klinikum Minden verbracht.

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