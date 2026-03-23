Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsdienst führt umfangreiche Kontrollen durch - zahlreiche Verstöße festgestellt

Minden-Lübbecke (ots)

(DM) Am Freitag hat der Verkehrsdienst umfangreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Kreisgebiet durchgeführt.

Im Zuge der Kontrollen zwischen 16:00 Uhr und 00:30 Uhr wurden mehrere Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

So wurden zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. In einem Fall wurde ein 15-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades mit einer Geschwindigkeit von 71 km/h gemessen, obwohl er lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse AM war. In diesem Zusammenhang wurde ein Kraftfahrzeug sichergestellt.

Darüber hinaus wurde ein Mann (25) aus Kirchlengern unter Alkoholeinfluss am Steuer angetroffen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein weiterer Verstoß wurde in Bad Oeynhausen festgestellt: Ein 21-Jähriger führte ein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetaminen und THC. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Zusätzlich ahndeten die Einsatzkräfte einen qualifizierten Rotlichtverstoß (länger als eine Sekunde), vier Verstöße im Zusammenhang mit Elektrokleinstfahrzeugen sowie einen technischen Mangel an einem Roller.

Parallel zu den Kontrollmaßnahmen führte der Verkehrsdienst eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B482 in Höhe der Brücke Friedensstraße in Porta Westfalica durch. Bei erlaubten 70 km/h wurden insgesamt 2.379 Fahrzeuge gemessen.

Hierbei stellten die Beamten 87 Verwarngelder sowie 55 Ordnungswidrigkeitenanzeigen fest. In acht Fällen droht den Betroffenen ein Fahrverbot.

Den traurigen Höchstwert erreichte ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Minden, der mit seinem Mercedes gegen 22:40 Uhr mit 146 km/h gemessen wurde.

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