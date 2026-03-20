Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schockanruf: Seniorin durch Trickbetrug geschädigt

Lübbecke (ots)

Am Donnerstagabend ist in Lübbecke eine Seniorin auf die Masche von Trickbetrügern hereingefallen.

Den Ermittlungen nach erhielt die Lübbeckerin gegen 21:00 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizist aus Bielefeld ausgab. Der Anrufer gaukelte der Frau den schweren Verkehrsunfall einer Angehörigen vor. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei ein hoher Bargeldbetrag notwendig. Dem Inhalt des Schockanrufs schenkte die Frau Glauben.

Zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr erschien schließlich eine männliche Person an der Haustür. Dabei händigte die Geschädigte dem Abholer unter anderem Bargeld und Schmuck aus. Erst später bemerkte die Frau, Opfer eines Betrugs geworden zu sein und informierte die Polizei.

Der Mann konnte den Beamten gegenüber als etwa 60-65 Jahre alt, circa 170-180 cm groß und von hagerer Statur beschrieben werden. Er trug dunkle Kleidung und führte einen Rucksack mit sich.

Wem im Zeitraum 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr im Umfeld der Franz-Liszt-Straße, Haydnstraße und Hahler Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Die Ermittler warnen dringend davor, Fremden Auskünfte zu Wohn- und Eigentumsverhältnissen zu geben, Zutritt in die privaten Räumlichkeiten zu gewähren oder gar Wertgegenstände auszuhändigen. Wenn Anrufer sich als Polizei ausgeben und Wertgegenstände oder Geld abholen wollen, handelt es sich immer um Betrug.

Betroffene sollten umgehend das Telefonat durch eigenes Auflegen beenden. Kam es bereits zu einer Schädigung, wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110. Außerdem appellieren die Beamten, ältere Angehörigen regelmäßig von den Betrugsmaschen zu berichten und sie zu diesen zu sensibilisieren.

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