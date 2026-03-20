Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen E-Scooter und Motorroller - Fahrer vom Motorroller flüchtet

Porta Westfalica (ots)

Am Dornbach in Porta Westfalica-Kleinenbremen kam es am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung einer E-Scooter Fahrerin und dem Fahrer eines Motorrollers.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr die 14-jährige Fahrerin des Elektroscooters gemeinsam mit einer 15-jährigen Sozia den Geh-/Radweg der Rintelner Straße in Fahrtrichtung Rinteln und beabsichtigte nach links in die Straße Am Dornbach abzubiegen. Zeitgleich befand sich der bisher unbekannte Rollerfahrer hinter dem Duo und beabsichtigte dieses linksseitig zu überholen. Dabei kam es den Angaben zufolge zum Kontakt. Die Portanerinnen stürzten und zogen sich offenbar leichte Verletzungen zu und wurden mittels RTW dem Klinikum Minden zugeführt.

Der unbekannte Rollerfahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, kam daraufhin kurzzeitig zurück und sicherte den weiteren Beteiligten seine Hilfe zu. Daraufhin entfernte er sich endgültig vom Unfallgeschehen, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Flüchtige wurde der Streifenwagenbesatzung als männlich, circa 17 Jahre alt und circa 175-180 cm groß, mit blonden Haaren und mit blauen Augen beschrieben. Er war gänzlich dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Helm.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Rollerfahrer oder dessen Zweirad machen können, sich unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

An dieser Stelle der Hinweis: Die Mitnahme einer weiteren Person auf einem E-Scooter stellt eine Ordnungswidrigkeit da.

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