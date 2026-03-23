Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind unbefugt mit Auto unterwegs

Espelkamp (ots)

(TB)Wegen einer verdächtigen Person wurden die Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zu Freitag zu einem Autohaus an der Beuthener Straße in Espelkamp gerufen. Ermittlungen ergaben, dass ein Fahrzeug auf dem Grundstück unberechtigt in Gebrauch genommen wurde.

Über den Polizeinotruf 110 wurde um 03:55 Uhr eine verdächtige Person zwischen den ausgestellten Fahrzeugen gemeldet. Die wenig später eintreffende Streifenwagenbesatzung stellten eine Person fest. Eine Überprüfung ergab, dass der 13-Jährige seit Donnerstagmittag vermisst wurde.

Der Rahdener händigte den Polizisten zwei Fahrzeugschlüssel des Autohauses aus. Es stellte sich heraus, dass der Junge zuvor mit einem Fahrzeug auf dem Hof des Autohauses umherfuhr. Wie das Kind an die Zündschlüssel gelangte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel wurde der Junge an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Weitere Ermittlungen rückten den 13-Jährigen erneut in den Fokus der Beamten. Aus einem leerstehenden Gebäude in Espelkamp entwendete er einen Wohnungsschlüssel.

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