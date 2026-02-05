Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verdächtige Person nach Fahndung festgestellt

Zeugenhinweise gesucht

Eisenberg (ots)

Am Montag, den 05.02.2026, wurde der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gegen 02:55 Uhr eine verdächtige Person im Außenbereich eines Wohnhauses in der Sandstraße in Eisenberg gemeldet. Die Bewohnerin hatte den Unbekannten dabei beobachtet, wie er sich im Hof aufhielt und den unverschlossenen Pkw der Mitteilerin öffnete. Als der Mann bemerkte, dass er durch ein Fenster gesehen wurde, flüchtete er zu Fuß. Zu einem Diebstahl kam es dabei nach aktuellem Stand nicht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann kurze Zeit später angetroffen und eindeutig identifiziert werden. Es handelte sich um einen 20 Jährigen.

Bei der anschließenden Kontrolle führte der Mann ein gelbes Mountainbike der Marke Umit, Typ Mirage, mit schwarzer Schrift, sowie eine Tasche mit mehreren Alkoholflaschen mit sich. Für beides konnte er keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei Kirchheimbolanden bittet mögliche Eigentümer des Fahrrads oder der aufgefundenen Gegenstände sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

