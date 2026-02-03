PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Warnung vor Glätte

Alzey / Wörrstadt (ots)

Schneefall und Eisregen sorgen aktuell im Umkreis von Alzey und Wörrstadt für glatte Straßen. Hierdurch kam es bereits zu mehreren witterungsbedingten Unfällen sowie Gefahrenstellen durch liegenbleibende Busse und LKW. Schwerpunkte der polizeilichen Maßnahmen liegen hierbei zurzeit an den Hängen zwischen Alzey und Erbes-Büdesheim sowie Wörrstadt und Sulzheim. Aber auch andere Straßen können derzeit nicht gefahrlos befahren werden. Es wird dringend geraten, Fahrzeuge nur bei absoluter Notwendigkeit zu bewegen! Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei: Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis. Achten Sie darauf, dass Sie Winterreifen aufgezogen haben und diese noch genügend Profil besitzen. Mit einer Fahrt auf Sommerreifen bei der aktuellen Wetterlage bringen Sie sowohl sich selbst als auch ihre Mitmenschen in Gefahr. Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung und den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage. Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei in Alzey und Wörrstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

