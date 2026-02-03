Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Biedesheim - Verkehrsunfall mit Schulbus auf der L448 - Nachtragsmeldung

Biedesheim (ots)

Die polizeilichen Maßnahmen nach einem Verkehrsunfall auf der L448 zwischen Biedesheim und Lautersheim sind abgeschlossen. Die zuvor eingerichtete Vollsperrung wurde aufgehoben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn die wahrscheinliche Ursache des Unfalls. Der 47‑jährige Fahrer eines Schulbusses verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Am Bus entstand vor allem Schaden am Unterboden. Eine Fachfirma übernahm die Bergung, sodass der Bus seine Fahrt anschließend fortsetzen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Erst zum Abschluss der Einsatzmaßnahmen stellte sich heraus, dass sich entgegen erster Meldungen 22 Schülerinnen und Schüler im Bus befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Kinder wurden im Anschluss von ihren Angehörigen abgeholt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell