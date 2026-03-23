Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Geschädigter bringt Polizei auf die Spur zum Verursacher

Lübbecke (ots)

(TB) Ein Autofahrer verursachte auf einem Parkplatz eines Imbisses in Lübbecke einen Verkehrsunfall. In der Folge flüchtete der Mann von der Örtlichkeit und konnte aufgrund eines Zeugenhinweises an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Beamten wurden am Samstagabend gegen 18:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in die Nettelstedter Straße gerufen. Den Angaben nach touchierte ein zunächst unbekannter Mann mit seinem Opel beim Ausparken einen parkenden VW. Daraufhin entfernte er sich, trotz des eingetretenen Sachschadens, von der Unfallstelle. Im Volkswagen saß jedoch der Fahrzeugbesitzer. Dieser gab Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug.

Der Lübbecker wurde mit seinem ebenfalls beschädigten Opel Zafira an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dort ergaben sich Zweifel an der ordnungsgemäßen Fahrtüchtigkeit des Mannes. Ein Alkoholvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem 59-Jährigen wurden zwei Blutproben auf der PW Lübbecke entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Auf ihn wird eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs zukommen.

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