Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Contwig/versuchter Diebstahl aus Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Am Freitag, 20.02.2026 kam es in einem Einfamilienhaus in der Landauer Straße in Contwig zu einem ähnlichen Vorfall, wie in der Pirmasenser Straße. Demnach drang ein bislang unbekannter Täter vermutlich über die unverschlossene Kellereingangstür in das Haus ein, während Anwohner sich im Haus befanden. Der Täter durchwühlte eine Schublade im Erdgeschoss, wurde jedoch durch den Anwohner vermutlich gestört. Er entfernte sich von dem Anwesen, ohne etwas entwendet zu haben. Der Tatzeitraum dürfte sich vom 20.02.2026 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr erstrecken. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, der in der Pirmasenser Straße zugegen war, ist Bestandteil der Ermittlungen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

