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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Falschfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Porta Westfalica-Barkhausen (ots)

(DM) Auf der Bundesstraße 65 kam es am Montagmittag auf Höhe der Auffahrt zur B 61 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Eine Mindenerin (60) befuhr mit ihrem Mercedes gegen 13:15 Uhr die B 65 auf der Fahrbahn in Richtung Bückeburg, als ihr plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam. Eine bislang unbekannte Geisterfahrerin war mit ihrem Pkw offenbar entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 60-Jährige eine Notbremsung einleiten und mit ihrem Fahrzeug ausweichen. Zu einer Kollision kam es glücklicherweise nicht.

Bei der Falschfahrerin soll es sich um eine Seniorin gehandelt haben, die mutmaßlich einen älteren Wagen der Marke Daimler-Benz führte.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen sowie eventuell weitere Betroffene, die Hinweise zum Auto oder zur Fahrzeugführerin geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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