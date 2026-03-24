Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Lagerhallen - Firmen-Lkw und Baumaschinen entwendet

Hüllhorst (ots)

(DM) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in zwei Lagerhallen im Bereich "Am Ilex" eingebrochen und haben dabei unter anderem einen Firmen-Lkw sowie mehrere Bau- und Gartenmaschinen entwendet.

Im ersten Fall verschafften sich die Täter in der Zeit von Sonntag, 09:30 Uhr bis Montag, 06:30 Uhr gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle eines Bauunternehmens. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Rolltor zum Lagerbereich durch Hebeleinwirkung angehoben. Durch die so geschaffene Öffnung betraten die Täter die Halle und luden mutmaßlich Werkzeuge sowie Metallteile auf die Ladefläche eines vor Ort befindlichen Firmen-Lastwagens. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug mitsamt der geladenen Beute.

In einem weiteren Fall kam es in unmittelbarer Nachbarschaft im gleichen Gewerbegebiet zu einem Einbruch in die Lagerhalle eines städtischen Unternehmens. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr bis Montag, 12:30 Uhr. Hier wurden mehrere Bau- und Gartenmaschinen entwendet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Ilex" beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei zu melden.

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