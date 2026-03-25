Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Minden, Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein Autofahrer, der am Dienstagabend in Minden durch Fahren in Schlangenlinien auffiel und im weiteren Verlauf verunfallte, konnte dank eines Zeugenhinweises durch die Polizei angetroffen werden.

Über den Notruf 110 erhielt die Polizei gegen 22:10 Uhr, Kenntnis über eine auffällige Fahrweise eines Citroen auf der Ringstraße. An einer roten Ampel sprach der Zeuge den verdächtigen Fahrzeugführer an. Dieser setzte seine spuruntreue Fahrt jedoch fort, so dass der Zeuge die Leitstelle immer wieder über den aktuellen Standort informierte.

Die Fahrt erstreckte sich hierbei über die Ringstraße bis in das Stadtgebiet Porta Westfalica. An der Straße An der Weide verlor der 73-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und die Fahrt endete im Straßengraben. Hierbei verblieb er unverletzt.

Für die eintreffende Streifenwagenbesatzung ergaben sich beim Mindener Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen.

Dem Mann wurde eine Blutprobe auf der Polizeiwache Minden entnommen. Seinen Führerschein stellte man sicher.

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