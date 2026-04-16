Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf Diebstahl von Baumaterialien

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen haben sich Diebe mit einem Spezialfahrzeug im Erfurter Umland auf einer Ackerfläche bereichert. Im Tatzeitraum von Montag bis Mittwoch begaben sich die Unbekannten zu dem Flurstück in Vieselbach und stahlen Baumaterialien im Wert von etwa 6.000 Euro. Abgesehen hatten sie es dabei auf Kunststoff- und Stahlplatten, welche sie vermutlich mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert hatten. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Diebstahl eingeleitet und sucht Zeugen die im Bereich Vieselbach verdächtige Personen oder auffällig große Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0092280 entgegen (SO)

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