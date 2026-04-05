POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach einer vermissten Person - Hubschrauber im Einsatz - PM 1
Schriesheim (ots)
Derzeit suchen Polizeikräfte im Bereich Schriesheim nach einer vermissten Person, die sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet. Im Einsatz befinden sich zudem ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Hund. Es wird nachberichtet.
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