POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach einer vermissten Person - Hubschrauber im Einsatz - PM 1

Heidelberg (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der L598 in Höhe des Umspannwerks Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Leichtkraftradfahrer und seine 46-jährige Sozia leicht verletzt wurden. Die beiden befuhren die L598 aus Richtung Sandhausen kommend in Richtung Heidelberg. Als sie sich der dortigen Lichtzeichenanlage näherten, schaltete diese auf Rot. Der Fahrer versuchte ...

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