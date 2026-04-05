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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach einer vermissten Person - Hubschrauber im Einsatz - PM 1

Schriesheim (ots)

Derzeit suchen Polizeikräfte im Bereich Schriesheim nach einer vermissten Person, die sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet. Im Einsatz befinden sich zudem ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Hund. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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