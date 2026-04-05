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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der L598 in Höhe des Umspannwerks Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Leichtkraftradfahrer und seine 46-jährige Sozia leicht verletzt wurden. Die beiden befuhren die L598 aus Richtung Sandhausen kommend in Richtung Heidelberg. Als sie sich der dortigen Lichtzeichenanlage näherten, schaltete diese auf Rot. Der Fahrer versuchte rechtzeitig abzubremsen, verlor jedoch die Kontrolle über das Leichtkraftrad der Marke Honda und kam ins Schleudern. In der Folge stürzten der 70-jährige Fahrer sowie seine Sozia. Durch den Sturz erlitten beide leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200EUR. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Fabian Horn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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