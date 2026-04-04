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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen auf Firmengelände - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6249413, kam es am 04.04.2026 kurz vor 16:00 Uhr zu einer massiven Rauchentwicklung aufgrund eines Brandgeschehens auf einem Firmengelände in der Weinheimer Draisstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es auf einem Firmengelände in einem Metallcontainer, welcher mit Metallschrott gefüllt war, aus bislang nicht bekannten Gründen zu einem Brand. Durch die Feuerwehr Weinheim wurde der Container mit Löschschaum geflutet und der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Warum der Brand ausbrach ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Da der Container und Schrott darin durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, entstand ein Schaden von ca. 15.000, - Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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