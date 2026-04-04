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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugführer flüchtet vor Kontrolle - mehrere Straftaten festgestellt

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr entzog sich ein Fahrzeugführer im Mannheimer Stadtteil Almenhof zunächst einer polizeilichen Verkehrskontrolle.

Im Bereich der Neckarauer Straße war zuvor eine Kontrollstelle eingerichtet worden, als ein 18-jähriger Pkw-Fahrer eines Mercedes die Anhaltezeichen missachtete und flüchtete. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des Rampenwegs ohne Fahrer und Kennzeichen festgestellt werden.

Der Fahrzeugführer wurde ebenfalls kurz darauf im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass die zuvor an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, welche nicht für diesen PKW ausgeteilt wurden, durch den Fahrzeugführer abmontiert und in ein nahegelegenes Gebüsch geworfen wurden. Zudem war der Mercedes wegen Unterschlagung zur Einziehung ausgeschrieben.

Zu guter Letzt war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, stand dafür aber zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen und er wieder entlassen wurde, erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen den oben aufgeführten Vergehen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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