POL-MA: BAB 5/Kronau: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 3
BAB 5/Kronau (ots)
Alle erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle sind nun abgeschlossen. Die bestehende Sperrung wurde gegen 04:50 Uhr aufgehoben. Alle Fahrbahnen sind nun wieder frei befahrbar.
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