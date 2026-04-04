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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5/Kronau: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 3

BAB 5/Kronau (ots)

Alle erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle sind nun abgeschlossen. Die bestehende Sperrung wurde gegen 04:50 Uhr aufgehoben. Alle Fahrbahnen sind nun wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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