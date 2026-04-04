POL-MA: BAB 5/Kronau: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 3

BAB 5/Kronau (ots) - Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei befinden sich derzeit bei einem größeren Verkehrsunfall auf BAB 5, in Höhe der Abfahrt zur L 555, in Richtung Kronau. Hier kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem ...

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