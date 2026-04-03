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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5/Kronau: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

BAB 5/Kronau (ots)

Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei befinden sich derzeit bei einem größeren Verkehrsunfall auf BAB 5, in Höhe der Abfahrt zur L 555, in Richtung Kronau. Hier kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild der Unfallbeteiligten liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Kräfte kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu Fahrbahnsperrungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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