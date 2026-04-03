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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und leicht verletzten Personen

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:00 Uhr in der Brückenstraße in Heidelberg zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Eine 68-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Brückenstraße in Richtung Handschuhsheim. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet sie dabei in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem 28-jährigen Fahrer eines VW Golf. In Folge dessen wurde das Fahrzeug des 28-Jährigen auf zwei hinter ihm befindlichen Fahrradfahrer und auf einen Fiat Ducato geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Beteiligte leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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