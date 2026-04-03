Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Handtaschendiebstahl im Unteren Luisenpark - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es im Unteren Luisenpark zu einem dreisten Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Gegen 14:00 Uhr saß die Geschädigte auf einer Parkbank, als sich ein bislang unbekannter Täter auf einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) näherte. Im Vorbeifahren griff der Unbekannte nach der grauen Handtasche, die die Frau auf ihrem Schoß hielt, und flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Da derzeit keine nähere Beschreibung des Täters oder des Fahrzeugs vorliegt, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fluchtroute geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/174-3310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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