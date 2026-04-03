Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rehbock in Not

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag, kurz vor 14:00 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Rehbock im Bereich einer Leitplanke auf der BAB 6, unweit des Autobahndreieckes Hockenheim, gemeldet. Zur Vermeidung eines möglichen Unfalles wurde sofort eine Streife entsandt. Das Tier konnte auch gleich, zwischen der Leitplanke und einem Wildschutzzaun stehend, gesichtet werden. Durch die Streife wurde nun umgehend versucht das wohl verirrte Tier wieder in den Bereich des angrenzenden Waldgebietes zu leiten, was sich zunächst mangels Öffnungen am Wildschutzzaun als schwierig gestaltete. Erst nach einer kurzzeitig eingeleiteten Fahrbahnsperrung, der Verständigung des zuständigen Revierförsters und dem letztlichen gemeinsamen Auffinden eines Tores zur Öffnung des Zaunes, gelang es mit vereinten Kräften das irritierte Tier einzufangen und sicher zurück in den Wald zu bringen. Kurz darauf sprang der Rehbock zurück ins Unterholz. Somit konnte der Polizeieinsatz auch "reh"lativ erfolgreich beendet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell