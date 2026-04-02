Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch mit hohem Beuteschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr kam es in der Käfertaler Straße im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Ziehen des Zylinderschlosses Zutritt zu der abgeschlossenen Wohnung eines Paares im dritten Obergeschoss. In der Wohnung wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Unbekannten entwendeten dabei Goldschmuck in Form von Ringen, einem Armband und einer Halskette sowie Bargeld in Höhe von rund 4.800 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 15.000 bis 20.000 Euro. Die Beamtinnen und Beamten des Fachdezernats für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.

Wer am Mittwochnachmittag im Bereich der Käfertaler Straße in Mannheim-Wohlgelegen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen kann, wird gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Präventionstipps - So schützen Sie Ihren Schmuck und Ihre Wertsachen

- Keine Wertsachen zu Hause lagern: Goldschmuck, Bargeld und wichtige Dokumente gehören in ein Bankschließfach - nicht unter die Matratze oder in den Kleiderschrank. - Zylinderschlösser sichern: Herkömmliche Schließzylinder lassen sich leicht ziehen. Rüsten Sie auf zertifizierte, zieh- und bohrsichere Schließzylinder um. - Zusatzschlösser und Sicherheitstüren: Eine massivere Wohnungstür mit Mehrfachverriegelung erschwert das Eindringen erheblich. - Kostenlose Sicherheitsberatung nutzen: Die Kriminalpolizei berät Sie kostenlos und unverbindlich. Weitere Informationen unter www.k-einbruch.de.

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