Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ein versuchter und ein erfolgreicher Wohnungseinbruch in der Mannheimer Innenstadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einbruch in Wohngemeinschaft - R 7

Am Mittwochabend zwischen 18:10 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ungeklärte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Quadrat R 7 in der Mannheimer Innenstadt. Im zweiten Obergeschoss drangen die Unbekannten in eine Wohngemeinschaft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit einem Bargeldbetrag von circa 160 Euro flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Versuchter Einbruch - S 5

Ebenfalls am Mittwochabend, im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:20 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus im Quadrat S 5. Im ersten Obergeschoss versuchten sie, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass es beim Versuch blieb. An der Tür entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Im Tatzeitraum wurden im Treppenhaus zwei Frauen von Anwohnern wahrgenommen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen oder als Zeuginnen wichtige Hinweise geben könnten. Die Frauen sollen etwa 30 Jahre alt und ungefähr 160 cm groß gewesen sein sowie schulterlange Haare gehabt haben. Eine von den beiden soll eine schlanke Statur aufgewiesen haben und war bekleidet mit einem weißen Pullover. Die andere Frau hätte eine kräftige Statur gehabt und soll einen schwarzen Pullover getragen haben.

Die Spezialistinnen und Spezialisten des Fachdezernats für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen und prüfen nun unter anderem, ob ein Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Taten besteht.

Wer Hinweise zu den geschilderten Sachverhalten, den beschriebenen Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich R 7 und S 5 mitteilen kann, wird gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Präventionstipps - Schützen Sie sich vor Wohnungseinbrüchen

- Türen und Fenster sichern: Auch bei kurzer Abwesenheit stets abschließen - auch im Mehrfamilienhaus. - Einbruchhemmende Sicherheitstechnik: Nachrüstbare Schlösser, Querriegelschlösser und Türspione erhöhen den Schutz erheblich. - Wachsames Miteinander: Sprechen Sie unbekannte Personen im Treppenhaus freundlich an oder informieren Sie Nachbarn über auffällige Beobachtungen. - Verdächtiges sofort melden: Zögern Sie nicht, den Notruf 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. - Kostenlose Beratung: Das Polizeipräsidium Mannheim bietet eine kostenlose Einbruchschutzberatung an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.k-einbruch.de.

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