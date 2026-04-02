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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23:00 Uhr fuhr ein 25-Jähriger in seinem Mercedes in der Friedrichstraße. Als er eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkte, hielt er an und verließ sein Fahrzeug. Hiernach geriet der Motor des Autos in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Mercedes bereits im Vollbrand. Das Feuer konnte im Anschluss rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug, dessen Wert bei etwa 9.000 EUR lag, entstand Totalschaden. Es wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Nach jetzigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt brandursächlich. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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