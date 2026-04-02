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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drogen- und Alkoholfahrten durch Polizeikontrolle gestoppt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führte das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt Verkehrskontrollen an der Ludwig-Jolly-Straße durch. Dabei konnten mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestoppt und anschließend geahndet werden. Im Einzelnen waren es eine Trunkenheitsfahrt mit einer absoluten Fahruntüchtigkeit von über 1,9 Promille sowie drei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und eine Fahrt unter Alkoholeinfluss. Zudem war ein 31-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Bei einem 38-jähriger Fahrer, dessen Urinprobe positiv auf einen Cannabiswirkstoff anschlug, fanden die Beamtinnen und Beamten in seinem Auto 27 Gramm Marihuana. Der Mann muss sich daher wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten und es wird ermittelt, woher er die Drogen bezog.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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