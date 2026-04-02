Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 60-Jähriger auf einem Fahrrad auf dem Radweg von Eppelheim nach Plankstadt. Auf der Höhe des Eppelheimer Wasserwerks überholte er eine Frau, die mit ihrem Hund Gassi ging. Dabei kam es um kurz vor 16 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 89-jährigen Radfahrer. Beide Männer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der 60-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,8 Promille. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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