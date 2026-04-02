Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frau von Unbekanntem bedrängt, bedroht und belästigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 22-Jährige war am späten Mittwochnachmittag auf dem Burgweg vom Bahnhof Sinsheim-Steinsfurt in Richtung der Autobahn A6 unterwegs. Auf Höhe der Schule Am Giebel näherte sich gegen 17:00 ein ihr unbekannter Mann auf einem Motorroller. Dieser packte sie von hinten an der Schulter und sprach sie an. Die 22-Jährige machte deutlich, dass sie keinen Kontakt wünschte, was der Unbekannte aber ignorierte. Denn kurze Zeit später näherte er sich erneut an und griff an ihren Po. Die Frau wehrte sich gegen den sexuellen Übergriff, schob den Mann von sich und lief weiter. Auf der Autobahnbrücke über die A6 holte sie der Mann erneut ein und packte sie am Oberarm. Dann holte er ein Messer aus seiner Brusttasche, bedrohte die Frau und fordert sie auf, sich auszuziehen. Als die 22-Jährige um Hilfe rief und ein Spaziergänger darauf aufmerksam wurde, floh der Unbekannte in Richtung der Küstriner Straße.

Der Tatverdächtige war zwischen 18 und 22 Jahre alt und mindestens 170 cm groß. Er hatte braune Augen und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Hose, schwarzer Wollmütze und einem schwarzen Schlauchtuch. Unterwegs war er auf einem schwarzen Motorroller mit breiten Reifen, einem tiefen Einstieg und Pedalen zum Treten.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei Identifizierung des bislang unbekannten Tatverdächtigen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

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