Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück - Donnerstag (19.03.2026, 08.00 - 13.00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Gütersloh gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) sowie der Bezirksregierung Detmold umfangreiche LKW-Kontrollen in Rheda-Wiedenbrück auf einem Gelände an der Kornstraße durch. Im Fokus der Kontrollen standen insbesondere die Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, der technische Zustand der Fahrzeuge, die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung sowie mögliche Überladungen. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 58 Fahrzeuge und stellten dabei 30 Verstöße fest. In acht Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Lenk- und Ruhezeiten) eingeleitet. Sechs weitere Verstöße gegen die Sozialvorschriften konnten vor Ort mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. In vier Fällen waren die Fahrzeuge überladen. Darüber hinaus wurde bei einem LKW eine Überschreitung der zulässigen Achslast von 23 Prozent festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und konnte erst nach entsprechender Umladung fortgesetzt werden. In zwei Fällen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und konnte erst nach ordnungsgemäßer Sicherung fortgesetzt werden. Darüber hinaus kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes 13 Personen und leiteten jeweils gegen zwei Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung und des illegalen Aufenthalts ein. Seitens des Bundesamtes für Logistik und Mobilität wurde zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Abfallrecht gefertigt. Die Polizei Gütersloh wird auch künftig regelmäßig Kontrollen im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchführen, um die Verkehrssicherheit, insbesondere bei Beteiligung von Schwerlastverkehr, zu erhöhen.

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