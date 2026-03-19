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Polizei Gütersloh

POL-GT: Küchenbrand an der Klutenbrinkstraße - Bewohner schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Bei einem Küchenbrand an der Klutenbrinkstraße ist am Mittwochabend (18.03., 19.20 Uhr) ein 35-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden durch Zeugen gegen 19.20 Uhr alarmiert und über den Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses informiert. Zum Zeitpunkt des Eintreffens war das Feuer bereits gelöscht. Sämtliche Bewohner konnten das Haus verlassen. Der 35-Jährige wurde bei seinen Löschmaßnahmen verletzt.

Die Bewohner der Dachgeschosswohnung kamen nach Abschluss der Maßnahmen übergangsweise bei Nachbarn unter. Erkenntnisse zur Schadenshöhe liegen derzeitig nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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