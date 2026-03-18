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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher läuft Polizei in die Arme - Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Ein 42-jähriger Einbrecher ist Dienstagvormittag (17.03., 11.00 Uhr) auf frischer Tat festgenommen worden.

Zeugen informierten die Polizei über den Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Wittensteiner Straße. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, verließ der Tatverdächtige das Haus. Er wurde festgenommen. Im weiteren Verlauf wurde er einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Um in das Haus zu gelangen, hatte er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Haustür aufgebrochen. Anschließend durchsuchte er das Haus nach Diebesgut. Es gibt aktuell keine Hinweise darauf, dass etwas gestohlen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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