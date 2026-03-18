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Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer leistet Widerstand

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Beamte der Polizei Gütersloh beabsichtigten Dienstag (17.03., 18.50 Uhr) den Fahrer eines Opels zu kontrollieren. Der Mann war nicht angeschnallt. Der Fahrer stoppte seinen Wagen auf dem Parkplatz "Am Werl".

Während der Fahrzeugkontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Darauf angesprochen wurde der Mann aggressiv, schrie, machte zwischenzeitlich den Motor des Wagens wieder an und reagierte nicht auf die Ansprache der Polizisten.

Um ein erneutes Starten des Motors zu unterbinden, wurde der 28-jährige Mann aus Oelde durch die Polizisten aus dem Auto gezogen. Dagegen sperrte er sich. Er trat und schlug um sich. Letztendlich wurde der Mann gefesselt und in Gewahrsam genommen.

In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. In Besitz einer Fahrerlaubnis ist der Mann nicht.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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