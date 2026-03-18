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Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - viele E-Scooter-Kennzeichen noch immer nicht aktuell

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock/ Verl (FK) - Dienstag (17.03.) fanden in Schloß Holte-Stukenbrock und in Verl zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag statt. Dabei stellte sich heraus, dass noch immer einige E-Scooter ohne passenden Versicherungsschutz unterwegs sind. Zum 1. März müssen jährlich die Versicherungskennzeichen getauscht werden. Das gilt unter anderem für Mofas, Motorroller, E-Bike und E-Scooter. Einen gültigen Versicherungsschutz hat man nur mit einem aktuellen Kennzeichen. Eine gültige Versicherung erkennt man an der Farbe des Kennzeichens. Seit dem 01.03.2026 sind Versicherungskennzeichen schwarz auf weiß gedruckt.

Rund um die Gesamtschule in Schloß Holte-Stukenbrock stellten die Beamten in den Morgenstunden sechs E-Scooter ohne passendes schwarzes Kennzeichen fest. Wenig später im Verler Stadtgebiet einen weiteren E-Scooter.

Darüber hinaus fielen insbesondere in Schloß Holte-Stukenbrock im Bereich Hauptstraße und Augustdorfer Straße Autofahrer mit dem Handy in der Hand oder ohne Gurt auf.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweirad- und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Das Ziel ist, Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu verringern. Zudem liegt der Fokus der Aktion auf der Vermeidung von Unfällen mit E-Scooter-Nutzern. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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